«Ростелеком» подарил тульским детям новогодние праздники

19 Дек. 15:02 2018-12-19T15:02:52+03:00

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В канун Нового года Тульский филиал «Ростелекома» по традиции организовал для детей из подшефного центра «Развитие» яркие праздники. В тульском развлекательном центре «Мануфактория» компания провела для 34 детей увлекательный новогодний квест, показала бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, а также развивающие мастер-классы для самых маленьких. Кульминацией праздника стала встреча с Дедом Морозом, который вручил каждому ребенку подарок, о котором тот просил в своем письме. Эти подарки от Деда Мороза на свои средства приобрели сотрудники филиала в рамках традиционной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». В завершение праздника ребят ждал сладкий стол.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для нашей компании стало доброй традицией помогать в преддверии Нового года тем, кто остро нуждается в заботе взрослых: детям из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидам, выпускникам сиротских учреждений. Уже не первый год в «Ростелекоме» проходит благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». Дети пишут письма о своих мечтах: они верят в сказку. А мы, взрослые, помогаем воплотить эти мечты в жизнь».

Новогодние сюрпризы от «Ростелекома» для подопечных центра «Развитие» не ограничились только праздником в «Мануфактории». Для 45-ти выпускников сиротских учреждений компания организовала экскурсии в парк научных развлечений «Экспериментория». Ребята посетили десятки инсталляций, где узнали, что такое центробежная сила и сила Кориолиса, можно ли «слушать зубами», как устроена шарманка и почему появляется коронный разряд на плазменном шаре. Выпускники примерили перчатки космонавта, поиграли на арфе с лазерными лучами, построили магнитный мост, побывали в антигравитационной комнате, сложили «Египетскую пирамиду» и многое другое.

Компания «Ростелеком» реализует социальные проекты по всей России. Ведущий цифровой провайдер не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни.