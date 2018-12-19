Жительница Тульской области осуждена за кражу более 100 тысяч с чужого банковского счета

19 Дек. 14:38 2018-12-19T14:38:24+03:00

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18 декабря 2018 года Киреевский районный суд Тульской области вынес обвинительный приговор 35-летней жительнице поселка Октябрьский Киреевского района. Суд признал ее виновной в краже.

Как выяснилось, женщина в период с 19 января по 20 июля 2018 года, тайно похитила с лицевого счета знакомого, открытого банке, 105 700 рублей, распорядившись по своему усмотрению, чем причинила ему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Приговором суда тулячке назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ущерб, причиненный потерпевшему, был добровольно возмещен в полном объеме.

Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.