2018-12-19T14:38:24+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области осуждена за кражу более 100 тысяч с чужого банковского счета

Приговором суда тулячке назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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18 декабря 2018 года Киреевский районный суд Тульской области вынес обвинительный приговор 35-летней жительнице поселка Октябрьский Киреевского района. Суд признал ее виновной в краже.

Как выяснилось, женщина в период с 19 января по 20 июля 2018 года, тайно похитила с лицевого счета знакомого, открытого банке, 105 700 рублей, распорядившись по своему усмотрению, чем причинила ему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Приговором суда тулячке назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ущерб, причиненный потерпевшему, был добровольно возмещен в полном объеме.

Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

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