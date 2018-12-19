2018-12-19T13:13:05+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником

Глава региона пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России
Мария ВЛАСОВА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что служба за многолетнюю историю неоднократно доказывала свою высокую эффективность в деле обеспечения безопасности государства.

- И сегодня, опираясь на многолетние традиции, наши контрразведчики успешно пересекают любые возникающие угрозы. А их главными принципами, как и во все времена, остаются верность долгу и Родине, - говорится, в частности, в поздравительном адресе.

Глава региона пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России.

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