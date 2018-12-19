2018-12-19T14:13:00+03:00
Общество

Главная елка Тулы - одна из самых высоких в стране

Юлия КУДЫМОВА
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До Нового года остались считанные дни. Во всех городах страны уже установлены елки. Не исключение и Новогодняя столица России.

Эксперты аналитического агентства ТурСтат проанализировали «рост» новогодних деревьев. Победителем рейтинга самых крупных зеленых красавиц в городах России стала елка Красноярска. Ее высота составляет 55 метров. На втором месте елка из Уфы и 34 метра. Главный 32-метровый символ праздника из Тулы располагается на третьем месте.

В десятку городов с самыми «видными» вечнозелеными деревьями также вошли Тюмень, Иркутск, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Самара и Ставрополь.

Напомним, в этом году Тула объявлена новогодней столицей России. С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в областном центре проходят масштабные праздничные мероприятия.

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