В Тульской области задержан мужчина за убийство двух собутыльников

19 Дек. 12:20 2018-12-19T13:26:56+03:00

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Прокуратура Тульской области завела уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Алексин. Мужчина обвиняется в совершении убийства двух лиц и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый в вечернее время распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. Все происходило в комнате, принадлежащей одному из собутыльников. На почве внезапно возникшей личной неприязни с целью убийства, обвиняемый нанес удары ножом в область жизненно важных органов. В результате двое пострадавших скончались на месте преступления.

Для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, обвиняемый накрыл тела убитых одеялом и поджег, после чего, убедившись, что огонь распространяется по квартире, скрылся с места происшествия. Однако довести до конца свой преступный умысел не получилось, поскольку пожар был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.