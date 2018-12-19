2018-12-19T11:48:36+03:00
Общество

Тульские аграрии собрали почти 2 млн тонн зерна

Подведены предварительные итоги работы агропромышленного комплекса
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Тульские аграрии собрали более 1 млн. 800 тыс. тонн зерна в первоначальном весе, 425 тыс. тонн картофеля, 125 тыс. тонн рапса, порядка 40 тыс. тонн сои. Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев подвел предварительные итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) региона за 2018 год.

Усилиями тульских аграриев регион сохранил уверенные позиции по производству картофеля и рапса. В отрасли животноводства ожидается прирост производства молока и мяса скота и птицы на убой в живом весе.

Сегодня общий портфель инвестиций в АПК региона составляет порядка 100 млрд рублей. Это проекты, направленные на развитие мясного скотоводства, свиноводства, производства и переработки овощей, переработки рапса и сои, и другие.

Общий объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса Тульской области в 2018 году составил почти 1,6 млрд рублей. Средства были направлены на поддержку отрасли растениеводства, животноводства, обеспечение финансовой устойчивости хозяйств, развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и т.д.

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