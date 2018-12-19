2018-12-19T11:43:03+03:00
Общество

В Тульской области открылись два новых ФАПа

В пунктах можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови и др.
Виктория ЯКУШИНА
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18 декабря 2018 года, в поселке Оленьковский Веневского района и поселке Правда города Новомосковска в Тульской области прошло открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

В пунктах можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, там проводят забор анализов, женщины могут пройти осмотр в смотровом кабинете. Также созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни.

В зону обслуживания ФАПа в поселке Оленьковский входят деревни Оленьково, Мартемьяново, Большое Чернево, Чусово, Руднецово, хутор Миленино. Медицинская помощь сможет получить 571 житель, в том числе 58 детей. Просторные помещения и наличие необходимого оборудования позволят проводить диспансеризацию и профилактические осмотры. Здесь работает фельдшер Любовь Самсонова.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Правда будет обслуживать территорию, удаленную от ближайшей поликлиники более чем на 25 км. Жители деревень Михайловка, Грайворонки, Малые Тетёрки, Большие Тетёрки, Пашково, Акульшино, Докторово, Старая Уваровка, Новая деревня смогут обращаться за помощью к фельдшеру Лилии Степановой. Кроме того, в ФАПе организован аптечный пункт.

Отметим, что сеть ФАПов охватывает все МО Тульской области. Сейчас в регионе работают 352 фельдшерско-акушерских пункта, из них 17 открыты в этом году. До конца года новые ФАпы появятся в Ефремовском и Щекинском районах, Большой Туле.

Такие учреждения открываются в населенных пунктах, которые насчитывают от 100 до 2000 жителей и находятся на значительном расстоянии от ближайшего медучреждения.

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