В Туле продолжают вывозить снег

19 Дек. 11:34 2018-12-19T11:34:31+03:00

Всего днем улицы Тулы убирают 84 единицы техники и 137 человек

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Сегодня, 19 декабря 2018 года, днем специалисты коммунальных служб в Туле вывозят снег с пл. Ленина, Восточного обвода, ул. Щегловская засека, Рязанская, Октябрьская.

Техника и специалисты задействованы в подметании и обработке реагентом дорог и тротуаров, уборке парковочных карманов, остановок общественного транспорта, скверов, сбору и вывозу мусора, снега.

Всего днем улицы Тулы убирают 84 единицы техники и 137 человек, в ночь с 18 на 19 декабря работали 80 единиц техники и 26 человек.

Ночью снег был вывезен с Красноармейского пр-та, Московского вокзала, ул. Металлургов, Агеева, Союзная.