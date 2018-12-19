В Тульской области открылись два новых ФАПа

19 Дек. 11:24 2018-12-19T11:30:08+03:00

Учреждения открываются в населенных пунктах, которые насчитывают от 100 до 2000 жителей и находятся на значительном расстоянии от ближайшего медучреждения

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В поселке Оленьковский Веневского района и поселке Правда г. Новомосковска открылись два новых ФАПа.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Оленьковский будет обслуживать деревни Оленьково, Мартемьяново, Большое Чернево, Чусово, Руднецово, хутор Миленино. В ФАП в поселке Правда могут обращаться жители деревень Михайловка, Грайворонки, Малые Тетерки, Большие Тетерки, Пашково, Акульшино, Докторово, Старая Уваровка, Новая деревня.

В фельдшерско-акушерских пунктах можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, проводится забор анализов, женщины могут пройти осмотр в смотровом кабинете. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни.

Всего в регионе работают 352 фельдшерско-акушерских пункта, из них 17 открыты в этом году. До конца года новые ФАПы появятся в Ефремовском и Щекинском районах, Большой Туле.