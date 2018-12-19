На Красноармейском проспекте в Туле две иномарки не поделили дорогу

19 Дек. 11:18 2018-12-19T11:19:35+03:00

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18 декабря 2018 года, в 21:00 на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе в Туле произошло ДТП.

29-летняя женщина на автомобилем«Hyundai ix35», по предварительным данным, при повороте налево, столкнулась с автомобилем «Mitsubishi Outlander», под управлением девушки 25 лет.

В результате ДТП в Туле водителю автомобиля «Hyundai» была оказана медицинская помощь, после его отпустили домой.

Водитель автомобиля «Mitsubishi» с различными травмами была госпитализирована.