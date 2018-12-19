В Тульской области открылся еще один туристско-информационный центр

19 Дек. 11:13 2018-12-19T11:14:32+03:00

В центре можно получить информацию о культурно познавательных маршрутах, достопримечательностях города и района

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В Веневе открылся туристско-информационный центр на базе МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

В центре можно получить информацию о культурно познавательных маршрутах, достопримечательностях города и района, узнать об объектах туристской инфраструктуры, купить уникальную сувенирную продукцию.

Кроме того, здесь открылась выставочная галерея. На сегодняшний день в экспозиции представлены живописные полотна современных художников, посвященные малым историческим городам России.