В Тульской области открылся еще один туристско-информационный центр
В центре можно получить информацию о культурно познавательных маршрутах, достопримечательностях города и района
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В Веневе открылся туристско-информационный центр на базе МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр».
В центре можно получить информацию о культурно познавательных маршрутах, достопримечательностях города и района, узнать об объектах туристской инфраструктуры, купить уникальную сувенирную продукцию.
Кроме того, здесь открылась выставочная галерея. На сегодняшний день в экспозиции представлены живописные полотна современных художников, посвященные малым историческим городам России.