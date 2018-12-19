2018-12-19T10:50:06+03:00
Общество

В тульских школах проверяют качество питания

Оценка осуществляется еженедельно
Мария ВЛАСОВА
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В тульских школах проверяют качество питания. Мониторинг осуществляют школьные Советы по питанию.

В Центре образования № 17 им. Героя Советского Союза И.П. Потехина принято решение обновить информационные стенды с тематикой «Организация здорового питания».

Совет по питанию Центра образования № 31 им. Р.П. Стащенко направил претензию в адрес поставщика с требованием произвести замену сливочного масла, которое несоответствовало требованиям ГОСТа. Замена продукта произведена своевременно.

В Центре образования № 40 им. Героя Советского Союза И.А. Дементьева проведут анкетирование обучающихся 5 - 7 классов на предмет удовлетворенности организацией питания в учреждении.

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