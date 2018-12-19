На трассе в Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Фольксваген": есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 декабря на 292 км трассы М-2 "Крым" столкнулись автомобили "ВАЗ-2111" и "Фольксваген Пассат". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 17:25.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.