2018-12-19T10:32:00+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Фольксваген": есть пострадавшие

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

18 декабря на 292 км трассы М-2 "Крым" столкнулись автомобили "ВАЗ-2111" и "Фольксваген Пассат". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 17:25.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
21 декабря в Туле впервые пройдёт новогодний фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем»
В Тульском государственном цирке прошел Праздник Новогодней елки
В Тульской области сократилось количество ДТП по вине пьяных водителей
Юные спортсмены из Тулы завоевали золотые медали в соревнованиях по спортивному туризму
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
Представители «Хартии» обсудили с туляками вопросы по вывозу мусора
С пяти тульских кладбищ вывозят мусор и снег
В Тульской области увеличилась смертность от новообразований
Бесхозные постройки продолжают сносить в Советском округе Тулы
В Советском округе Тулы открыли районную елку
Туляк осужден за хищение 13 меховых шапок в рюкзаке
В Тульской области прокуратура внесла представления УК, которые не убирали снег
В Большой Туле гендиректор организации выдал работнику зарплату ниже минимального размера
Двое мужчин оставили жительницу Тульской области области без денег и зубов
Тульская область – лидер в ЦФО по производству рапса