2018-12-19T09:19:00+03:00
Общество

В тульском Заречье расчищают катки

Виктория ЯКУШИНА
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Для любителей фигурного катания и хоккея во всех территориальных округах Тулы организована работа 27 катков и хоккейных коробок.

Всего на территории Зареченского округа открыты:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14-20;

- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;

- каток по адресу: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 21б;

- хоккейная коробка по адресу: с. Хрущево, ул. Прудная;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рождественский, ул. Федорова, 9а;

- каток по адресу: пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2а.

18 декабря 2018 года проведена работа по расчистке катков в пос. Обидимо, пос. Плеханово, в селе Хрущево на ул. Прудной.

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