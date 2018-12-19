В Туле на ул. Коминтерна сгорел дом

19 Дек. 08:38 2018-12-19T08:38:52+03:00

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18 декабря в Туле на ул. Коминтерна загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:03.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В доме обгорели стена и потолок, закоптился предбанник. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человека и 3 единицы техники.