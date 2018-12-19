В Туле горящий дом тушили 18 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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19 декабря загорелся дом по адресу: г. Тула, 8-ой Лихвинский проезд. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:25.
На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 01:03.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.