В Туле горящий дом тушили 18 пожарных

19 Дек. 08:07 2018-12-19T08:09:11+03:00

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19 декабря загорелся дом по адресу: г. Тула, 8-ой Лихвинский проезд. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:25.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 01:03.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.