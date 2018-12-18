2018-12-18T17:33:55+03:00
Общество

В Щекино задержали пьяного водителя

Юлия КУДЫМОВА
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Сотрудники Росгвардии по Тульской области, находясь на маршруте патрулирования в городе Щёкино, обратили внимание на автомобиль Шевроле-Нива, который двигался в попутном направлении, нарушая правила дорожного движения и представляя угрозу для окружающих.

Ими было принято решение остановить автомобиль. Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки документов было установлено, что 50-летнего гражданина ранее уже лишили права управления транспортным средством.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

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