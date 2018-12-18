В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
Сегодня, 18 декабря, проведена работа по расчистке катков в поселках Обидимо и Плеханово, в селе Хрущево на улице Прудной.
В общей сложности на территории Зареченского территориального округа открыты:
- каток по адресу: ул. М. Горького, 14-20;
- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка;
- каток по адресу: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 21б;
- хоккейная коробка по адресу: с. Хрущево, ул. Прудная;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Рождественский, ул. Федорова, 9а;
- каток по адресу: пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2а.
Для любителей фигурного катания и хоккея во всех территориальных округах Тулы организована работа 27 катков и хоккейных коробок.