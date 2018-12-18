В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка

18 Дек. 16:55 2018-12-18T16:55:05+03:00

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17 декабря 2018 тульский суд вынес обвинительный приговор двум жительницам города Киреевска Тульской области - ранее судимой 47-летней Ларисе Абакумовой и ее дочери 27-летней Анастасии Абакумовой. Суд признал их виновными в мошенничестве.

Как выяснилось, в период с 21 марта 2015 года по июль 2016 года 27-летняя Анастасия работала контрагентом в коммерческом банке и имела доступ к банковской программе кредитной организации. По договорам с банком ее рабочее место находилось в торговых павильонах, расположенных по двум адресам в Туле.

Используя копии официальных документов граждан, она оформляла договоры потребительских кредитов по приобретению товаров бытового назначения на неосведомленных людей. Копии документов ей предоставляла ее мать Лариса, которая ранее работала в микрофинансовой организации.

Всего, в результате махинаций, банку был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Суд назначил Ларисе и Анастасии Абакумовым наказание в виде 3 лет лишения свободы каждой, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Гражданский иск банка будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. На имущество осужденной Анастасии Абакумовой наложен арест.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.