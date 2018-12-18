При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек

18 Дек. 16:52 2018-12-18T16:52:36+03:00

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18 декабря 2018 года в 11:32 на улице Школьная села Пятницкое в Туле произошло возгорание дома.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, по одному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-2, СПСЧ и ПСЧ-11.

Пламя удалось погасить за 29 минут.

По сообщению спасателей, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.