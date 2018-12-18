При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
Причина пожара в Туле устанавливается
.
Изменить размер текста:
18 декабря 2018 года в 11:32 на улице Школьная села Пятницкое в Туле произошло возгорание дома.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, по одному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-2, СПСЧ и ПСЧ-11.
Пламя удалось погасить за 29 минут.
По сообщению спасателей, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.