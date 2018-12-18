2018-12-18T16:52:36+03:00
Происшествия

При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

18 декабря 2018 года в 11:32 на улице Школьная села Пятницкое в Туле произошло возгорание дома.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, по одному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-2, СПСЧ и ПСЧ-11.

Пламя удалось погасить за 29 минут.

По сообщению спасателей, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала