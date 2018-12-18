В Туле уже залили 20 катков

18 Дек. 16:50 2018-12-18T16:50:15+03:00

Всего в этом году в Большой Туле будут работать 28 катков

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Еще один каток в Туле готов принимать взрослых и детей. Его залили на днях во дворе многоквартирного дома по ул. Гоголевской, д. 94.

Хоккейную коробку администрация города установила около четырех лет назад. Сам каток жители многоквартирного дома заливают своими силами.

В доме проживает много детей, которые любят кататься на льду. Но погонять вечером, после работы шайбу любят и взрослые.

В этом году в Большой Туле будут работать 28 катков. На площади Ленина функционирует главный Губернский каток.

На сегодня в Большой Туле уже залито 20 катков.