В Туле уже залили 20 катков
Всего в этом году в Большой Туле будут работать 28 катков
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Еще один каток в Туле готов принимать взрослых и детей. Его залили на днях во дворе многоквартирного дома по ул. Гоголевской, д. 94.
Хоккейную коробку администрация города установила около четырех лет назад. Сам каток жители многоквартирного дома заливают своими силами.
В доме проживает много детей, которые любят кататься на льду. Но погонять вечером, после работы шайбу любят и взрослые.
В этом году в Большой Туле будут работать 28 катков. На площади Ленина функционирует главный Губернский каток.
На сегодня в Большой Туле уже залито 20 катков.