2018-12-18T16:38:40+03:00
Происшествия

Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
Виктория ЯКУШИНА
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26-летний житель Тулы предстанет перед судом за угон.

Как выяснилось, вечером 7 октября 2018 года, мужчина выпивал со своим знакомым у дома по улице Степанова в Туле, где был припаркован принадлежащий последнему фургон "Mitsubishi".

После пьянки знакомый пошел домой, а обвиняемый, зная, что автомобиль не закрыт и ключ находится в замке зажигания, залез в салон, завел машину и поехал по улицам Пролетарского района.

Но успехом его путешествие не увенчалось. Двигаясь по улице Демидовская плотина, не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

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