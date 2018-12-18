2018-12-18T16:27:43+03:00
Общество

В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения

Виктория ЯКУШИНА
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В ходе объезда контейнерных площадок сегодня, 18 декабря 2018 года, было обследовано 10 контейнерных площадок на территории Зареченского округа Тулы.

Четыре площадки находятся в удовлетворительном состоянии, шесть других – в неудовлетворительном состоянии по следующим адресам:

- ул. Промышленный проезд, д. 24 (Восход);

- ул. Комсомольская, д. 232 (Восход);

- ул. Галкина, д. 24 (Орион);

- ул. Галкина, д. 36 (ТГУК);

- ул. Ряжская, д. 18 (Восход);

- ул. Литейная, д. 29 (Орион).

По данным контейнерным площадкам направлено требование в УАТН.

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