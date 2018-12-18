В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

18 Дек. 15:56 2018-12-18T15:56:22+03:00

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В Туле конкурсная комиссия выбрала предприятия и организации, которые наиболее нарядно оформили здания, пространства, витрины к Новому году 2019.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий», победу одержали:

- 1 место и денежная премия в размере 50 000 рублей присуждены ПАО «Тульский оружейный завод;

- 2 место и премия в размере 25 000 рублей – АНО «Клиника микрохирургии глаза «Взгляд;

- 3 место денежная премия в размере 10 000 рублей – АО «АК «Туламашзавод».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств»:

- 1 место и денежная премия в размере 30 000 рублей присуждены общественному городскому пространству «Искра»;

- 2 место и премия в размере 20 000 рублей – филиал «Комсомольский парк культуры и отдыха» ГУ ТО «Тульские парки»;

- 3 место и премия в размере 10 000 рублей присуждены культурному центру «Типография».

За большой вклад в новогоднее оформление города Тулы отметить благодарственным письмом администрации города Тулы:

- сети ювелирных салонов «Тутанхамон», управляющий директор Лыкина Наталья Сергеевна,

- магазин «Цветы», Индивидуальный предприниматель Барыбина Татьяна Олеговна,

- ООО «Двадцать три», директор Савкин Сергей Васильевич,

- МБОУ «Центр образования № 23» (учебный корпус № 4), заместитель директора МБОУ «Центр образования № 23» Пашинина Вера Викторовна,

- кафе «Для своих», Индивидуальный предприниматель Митяев Владимир Юрьевич,

- магазин «Сувениры подарки», Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Васильевич,

- магазин «Лорнет Оптика», Индивидуальный предприниматель Зуева Ольга Викторовна,

- магазин «Ангел», Индивидуальный предприниматель Данилова Вера Михайловна,

- магазин «Купидон», Индивидуальный предприниматель Богомолова Валентина Васильевна,

- магазин «Цветочка» ООО «Акцент», директор Русанова Надежда Петровна,

- магазин «Персона Grata», Индивидуальный предприниматель Кучерова Татьяна Алексеевна,

- магазин «Клумба», Индивидуальный предприниматель Герасимов Никита Сергеевич,

- магазин «Путешествие в Прованс», Индивидуальный предприниматель Зайцева Елена Вячеславовна,

- магазин «Eco-Store», Индивидуальный предприниматель Рядинская Елена Юрьевна,

- Тульский филиал ФГУП «Московское ПрОП», управляющий филиала Тимашов Юрий Валерьевич,

- АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, управляющий директор АО «КБП» является Коноплёв Дмитрий Владимирович,

- АО «Научно-производственное объединение «Сплав», управляющий директор Смирнов Александр Владимирович,

- АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения», генеральный директор Сигитов Виктор Валентинович,

- торговый центр «Лагуна» ООО «Корсар», директор Авилова Елена Александровна,

- ОАО «Тульский международный бизнес центр», управляющий Кузнецов Вячеслав Юрьевич,

- ресторан «Пряности & Радости», директор Багдасарян Грачя Шмавонович,

- кухонная студия «Мария», руководитель Алпатов Андрей Владимирович,

- ООО «Спар Тула», генеральный директор Гуреев Владимир Николаевич,

- сеть магазинов «Тульский пряник», ИП Сафронова Светлана Александровна,

- КПУ Дворец Культуры АК «Туламашзавод», директор Ясинковский Валерий Викторович,

- ресторанно-гостиничный комплекс «Сударь», директор Кокорев Сергей Владимирович

- ФГКУ «Тульский государственный музей оружия», директор Калугина Надежда Ивановна.