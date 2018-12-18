В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Туле конкурсная комиссия выбрала предприятия и организации, которые наиболее нарядно оформили здания, пространства, витрины к Новому году 2019.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий», победу одержали:
- 1 место и денежная премия в размере 50 000 рублей присуждены ПАО «Тульский оружейный завод;
- 2 место и премия в размере 25 000 рублей – АНО «Клиника микрохирургии глаза «Взгляд;
- 3 место денежная премия в размере 10 000 рублей – АО «АК «Туламашзавод».
В номинации «Лучшее новогоднее оформление общественных пространств»:
- 1 место и денежная премия в размере 30 000 рублей присуждены общественному городскому пространству «Искра»;
- 2 место и премия в размере 20 000 рублей – филиал «Комсомольский парк культуры и отдыха» ГУ ТО «Тульские парки»;
- 3 место и премия в размере 10 000 рублей присуждены культурному центру «Типография».
За большой вклад в новогоднее оформление города Тулы отметить благодарственным письмом администрации города Тулы:
- сети ювелирных салонов «Тутанхамон», управляющий директор Лыкина Наталья Сергеевна,
- магазин «Цветы», Индивидуальный предприниматель Барыбина Татьяна Олеговна,
- ООО «Двадцать три», директор Савкин Сергей Васильевич,
- МБОУ «Центр образования № 23» (учебный корпус № 4), заместитель директора МБОУ «Центр образования № 23» Пашинина Вера Викторовна,
- кафе «Для своих», Индивидуальный предприниматель Митяев Владимир Юрьевич,
- магазин «Сувениры подарки», Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Васильевич,
- магазин «Лорнет Оптика», Индивидуальный предприниматель Зуева Ольга Викторовна,
- магазин «Ангел», Индивидуальный предприниматель Данилова Вера Михайловна,
- магазин «Купидон», Индивидуальный предприниматель Богомолова Валентина Васильевна,
- магазин «Цветочка» ООО «Акцент», директор Русанова Надежда Петровна,
- магазин «Персона Grata», Индивидуальный предприниматель Кучерова Татьяна Алексеевна,
- магазин «Клумба», Индивидуальный предприниматель Герасимов Никита Сергеевич,
- магазин «Путешествие в Прованс», Индивидуальный предприниматель Зайцева Елена Вячеславовна,
- магазин «Eco-Store», Индивидуальный предприниматель Рядинская Елена Юрьевна,
- Тульский филиал ФГУП «Московское ПрОП», управляющий филиала Тимашов Юрий Валерьевич,
- АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, управляющий директор АО «КБП» является Коноплёв Дмитрий Владимирович,
- АО «Научно-производственное объединение «Сплав», управляющий директор Смирнов Александр Владимирович,
- АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения», генеральный директор Сигитов Виктор Валентинович,
- торговый центр «Лагуна» ООО «Корсар», директор Авилова Елена Александровна,
- ОАО «Тульский международный бизнес центр», управляющий Кузнецов Вячеслав Юрьевич,
- ресторан «Пряности & Радости», директор Багдасарян Грачя Шмавонович,
- кухонная студия «Мария», руководитель Алпатов Андрей Владимирович,
- ООО «Спар Тула», генеральный директор Гуреев Владимир Николаевич,
- сеть магазинов «Тульский пряник», ИП Сафронова Светлана Александровна,
- КПУ Дворец Культуры АК «Туламашзавод», директор Ясинковский Валерий Викторович,
- ресторанно-гостиничный комплекс «Сударь», директор Кокорев Сергей Владимирович
- ФГКУ «Тульский государственный музей оружия», директор Калугина Надежда Ивановна.