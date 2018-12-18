В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков

18 Дек. 15:45 2018-12-18T15:45:20+03:00

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ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что использование пиротехнической продукции запрещено:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

Запрещается применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия). Помните, что категорически запрещено использование пиротехники детьми!

Фейерверки необходимо хранить в сухом и отапливаемом месте, вдали от обогревательных приборов и легковоспламеняющихся предметов и веществ. Место хранения должно быть недоступно для детей.

При использовании пиротехнических изделий необходимо:

- заранее определить место для запуска пиротехники. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделии. Над выбранной площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;

- изучить инструкцию по применению;

- определить место расположения зрителей: они должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет 20-50 метров;

- поджигать фитиль необходимо с расстояния вытянутой руки.

При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:

- запускать фейерверк при сильном и порывистом ветре;

- курить рядом с пиротехническим изделием;

- использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии;

- механически воздействовать на пиротехническое изделие, бросать его в огонь;

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля.

Список площадок, где можно запускать фейерверки в Тульской области - здесь.