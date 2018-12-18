Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска

18 Дек. 15:39 2018-12-18T15:39:21+03:00

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В Новомосковске около одного из сетевых супермаркетов произошел конфликт между двумя мужчинами. Об этом сообщили на пульт дежурного местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, и на место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания.

Около магазина стражи порядка обнаружили мужчину со следами побоев. Тот рассказал, что его избил неизвестный. Узнав приметы дебошира, сотрудники Росгвардии кинулись на его поимку.

Недалеко от места происшествия росгвардейцы заметили подходящего под описание гражданина и задержали его. Им оказался 27-летний гражданин Республики Дагестан. Мужчина воспротивился правоохранителям, угрожал расправой, но все-таки был задержан.

Он был передан прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов города Новомосковска.

В настоящее время устанавливается степень тяжести причинного вреда здоровью потерпевшему.