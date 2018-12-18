2018-12-18T15:39:21+03:00
Происшествия

Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска

Дебошир удалось поймать
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Новомосковске около одного из сетевых супермаркетов произошел конфликт между двумя мужчинами. Об этом сообщили на пульт дежурного местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, и на место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания.

Около магазина стражи порядка обнаружили мужчину со следами побоев. Тот рассказал, что его избил неизвестный. Узнав приметы дебошира, сотрудники Росгвардии кинулись на его поимку.

Недалеко от места происшествия росгвардейцы заметили подходящего под описание гражданина и задержали его. Им оказался 27-летний гражданин Республики Дагестан. Мужчина воспротивился правоохранителям, угрожал расправой, но все-таки был задержан.

Он был передан прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов города Новомосковска.

В настоящее время устанавливается степень тяжести причинного вреда здоровью потерпевшему.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала