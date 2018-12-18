2018-12-18T15:29:07+03:00
Общество

Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек

В Туле продолжается уборка снега
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня днем, 18 декабря 2018 года, в уборке города Тулы от снега и наледи задействовано 72 единицы спецтехники и 139 человек.

Снег вывозят с Московского шоссе, Щекинского шоссе, улиц Тимирязева, Агеева, Металлургов, с территории мемориала Защитникам неба Отечества.

Также выполняются работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, очистке парковочного пространства, остановок общественного транспорта, скверов, сбору мусора.

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