Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В Туле продолжается уборка снега
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Сегодня днем, 18 декабря 2018 года, в уборке города Тулы от снега и наледи задействовано 72 единицы спецтехники и 139 человек.
Снег вывозят с Московского шоссе, Щекинского шоссе, улиц Тимирязева, Агеева, Металлургов, с территории мемориала Защитникам неба Отечества.
Также выполняются работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, очистке парковочного пространства, остановок общественного транспорта, скверов, сбору мусора.