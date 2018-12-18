В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала
В настоящее время на территории строящего парка «Патриот – Тула» смонтированы четыре тенто-мобильных устройства (ТМУ), завершаются общестроительные работы в конгресс-центре, ведутся работы по подключению необходимых коммуникаций.
Прорабатывается вопрос размещения в ТМУ центров военно-тактических игр, детских развлекательных комплексов.
Также на территории парка планируется размещать временные и постоянные выставочные экспозиции, которые могут формироваться в том числе при участии предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Главными экспонатами станут образцы вооружения, военной техники времен Великой Отечественной войны. Конгресс-центр будет использоваться для организации и проведения мероприятий, круглых столов, семинаров.
В ходе строительства второй очереди парка предлагается создать там современный стрелковый тир, трассы для мотокросса и велотриала, площадки для исторических реконструкций.