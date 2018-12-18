2018-12-18T15:17:57+03:00
Общество

В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала

18 декабря первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел с представителями оборонно-промышленных предприятий региона совещание по развитию парка «Патриот – Тула»
Виктория ЯКУШИНА
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В настоящее время на территории строящего парка «Патриот – Тула» смонтированы четыре тенто-мобильных устройства (ТМУ), завершаются общестроительные работы в конгресс-центре, ведутся работы по подключению необходимых коммуникаций.

Прорабатывается вопрос размещения в ТМУ центров военно-тактических игр, детских развлекательных комплексов.

Также на территории парка планируется размещать временные и постоянные выставочные экспозиции, которые могут формироваться в том числе при участии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Главными экспонатами станут образцы вооружения, военной техники времен Великой Отечественной войны. Конгресс-центр будет использоваться для организации и проведения мероприятий, круглых столов, семинаров.

В ходе строительства второй очереди парка предлагается создать там современный стрелковый тир, трассы для мотокросса и велотриала, площадки для исторических реконструкций.

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