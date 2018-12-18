18 Дек. 14:45 2018-12-18T14:46:05+03:00

Об этом сообщает Туластат

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В Тульской области подорожало молоко. Данные сведения удалось собрать путем выборочного исследования.

В январе 2018 года в Туле цена на литр молока составляла 48 рублей 77 копеек, по области - меньше всего на 9 копеек - 48 рублей 65 копеек.

В феврале цены существенно подскочили, а уже с марта снова постепенно понизились.

Минимума цена на молоко достигла в августе: в Тульской области - 47 рублей 44 копейки, в Туле - 47 рублей 58 копеек.

С сентября 2018 года закономерно начался рост цен. В ноябре молоко по области уже стоило 48 рублей 82 копейки, в Туле - 49 рублей 58 копеек.

В декабре цены также растут в связи с новогодними праздниками.