2018-12-18T14:46:05+03:00
Общество

В Тульской области подорожало молоко

Об этом сообщает Туластат
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области подорожало молоко. Данные сведения удалось собрать путем выборочного исследования.

В январе 2018 года в Туле цена на литр молока составляла 48 рублей 77 копеек, по области - меньше всего на 9 копеек - 48 рублей 65 копеек.

В феврале цены существенно подскочили, а уже с марта снова постепенно понизились.

Минимума цена на молоко достигла в августе: в Тульской области - 47 рублей 44 копейки, в Туле - 47 рублей 58 копеек.

С сентября 2018 года закономерно начался рост цен. В ноябре молоко по области уже стоило 48 рублей 82 копейки, в Туле - 49 рублей 58 копеек.

В декабре цены также растут в связи с новогодними праздниками.

Статистика Туластата

Статистика Туластата

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала