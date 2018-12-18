В образовательных организациях города проводятся экологические уроки

18 Дек. 14:08 2018-12-18T14:08:33+03:00

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17 и 18 декабря 2018 года, в образовательных организациях Тулы проводятся экологические уроки в рамках внеурочной деятельности.

17 декабря в экологических уроках приняли участие обучающиеся центра образования – гимназии № 11.

Сегодня, 18 декабря, в экологических уроках приняли участие ученики центра образования № 45 имени Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова.

На уроках школьникам рассказывают о роли экологической культуры в жизни людей, знакомят с раздельным сбором отходов, показывают экологические видеоролики. Заканчивается урок экологической викториной.

Всем школьникам в конце урока вручаются экологические подарки.

В указанных образовательных учреждениях к моменту проведения экологических уроков будут установлены контейнеры РСО, чтобы школьники могли на практике попробовать раздельный сбор отходов.

Экологические уроки проводятся специалистами московского офиса «Хартии».