В образовательных организациях города проводятся экологические уроки
17 и 18 декабря 2018 года, в образовательных организациях Тулы проводятся экологические уроки в рамках внеурочной деятельности.
17 декабря в экологических уроках приняли участие обучающиеся центра образования – гимназии № 11.
Сегодня, 18 декабря, в экологических уроках приняли участие ученики центра образования № 45 имени Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова.
На уроках школьникам рассказывают о роли экологической культуры в жизни людей, знакомят с раздельным сбором отходов, показывают экологические видеоролики. Заканчивается урок экологической викториной.
Всем школьникам в конце урока вручаются экологические подарки.
В указанных образовательных учреждениях к моменту проведения экологических уроков будут установлены контейнеры РСО, чтобы школьники могли на практике попробовать раздельный сбор отходов.
Экологические уроки проводятся специалистами московского офиса «Хартии».