Директора тульских образовательных организаций приняли участие в форуме «Траектория развития»

18 Дек. 13:54 2018-12-18T13:54:01+03:00

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С 15 по 17 декабря 2018 года, руководители семи тульских образовательных организаций поучаствовали в образовательно-кадровом форуме «Траектория развития», который прошел в Москве.

Участие в форуме приняли руководители МБОУ «Центр образования № 3»; МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»; МБОУ «Центр образования № 10 имени А.В. Чернова»; МБОУ «Центр образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»; МБОУ «Центр образования № 21»; МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева»; МБОУ «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова».

Участники форума получили возможность повысить свой уровень профессиональной квалификации.

На форуме решались задачи объединения усилий власти, бизнеса и общественности для успешной реализации государственной политики в рамках национальных проектов, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах РФ на 2018-2024 годы», и содействия формированию и обучению управленческих команд по реализации национальных проектов в субъектах РФ.