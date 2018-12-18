Туляка осудили за кражу ювелирных украшений у сестры
Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ
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43-летний житель Тулы судом признан виновным в краже.
Как выяснилось, 15 июля 2018 года, мужчина, находясь в квартире своей сестры в поселке Горелки в Туле, воспользовался тем, что родственницы нет дома и решил ее обокрасть. Он взял с полки тумбочки деревянную шкатулку, в которой лежали ювелирные изделия, и забрал ее себе.
Ущерб составил 78 592 рубля 80 копеек.
Суд назначил туляку за содеянное наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.
Приговор в законную силу пока не вступил. Часть похищенного возвращена потерпевшей. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.