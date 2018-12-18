2018-12-18T13:01:48+03:00
Общество

19 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории Зареченского округа

Виктория ЯКУШИНА
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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 19 декабря 2018 года по адресу: Зареченский округ, территория «Хрущевское», с. Хрущево, ул. Совхозная, д. 1, площадка перед административным зданием.

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

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