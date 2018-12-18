Туляк отработает 160 часов за попытку вынести продукты из магазина

18 Дек. 12:59 2018-12-18T13:00:22+03:00

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В Пролетарском районе Тулы суд вынесен обвинительный приговор 54-летнему мужчине. Он признан виновным в попытке кражи.

Суд установил, что осужденный, находясь в торговом зале магазина, расположенном в Туле на улице Кутузова, хотел пронести мимо кассы продукты питания на общую сумму 3095 рублей 04 коп. Однако довести до конца свои преступные действия не смог, так как был остановлен работниками магазина

Приговором суда туляку назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов. Приговор в законную силу не вступил.