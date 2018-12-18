В Туле состоится огненно-пиротехническое и световое новогоднее шоу

18 Дек. 12:25 2018-12-18T12:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 декабря, туляков ждет небывалое огненное шоу под открытым небом.в Туле. В 19.00 на парковке ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2) состоится фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем».

Гостей события ждёт небывалое огненно-пиротехнические и световые представления, флешмоб бенгальских огней.

Ат-проект «Вместе Зажигаем» — крупнейший в России организатор фестивалей из Санкт-Петербурга, который появился в 2011 году и за семь лет существования провел тысячи мероприятий в более чем 300 городах.

Световые шоу считаются одним из самых динамичных видов искусств, в последнее время они набирают огромную популярность во всем мире.

В течение часа гостям праздника предстоит увидеть световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации.

Кроме зрелищной шоу-программы гостей фестиваля будут ждать весёлые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет завораживающий флешмоб бенгальских огней — их подарят каждому гостю.

Не пропустите! Новогодний фестиваль магии огня и света приедет в город впервые и только на один вечер.