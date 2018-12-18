2018-12-18T15:01:43+03:00
Происшествия

Под Тулой "Камаз" насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался на месте автоаварии
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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17 декабря 2018 года, в 20:15 на 217-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области произошло ДТП.

29-летний мужчина на автомобиле «Камаз» наехал на пешехода - 61-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, вне населенного пункта, в темной одежде, без световозвращающих элементов.

В результате ДТП в Тульской области пешеход от полученных травм скончался на месте автоаварии.

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