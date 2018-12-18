Жительница Тульской области вошла в доверие к мужчине и обчистила его банковскую карту

18 Дек. 11:04 2018-12-18T11:04:33+03:00

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Ефремовским полицейским удалось поймать подозреваемую в совершении кражи.

Как выяснилось, жертвой преступления стал знакомый злоумышленницы.

В ходе общения 39-летняя ранее судимая женщина узнала реквизиты банковской карты 54-летнего мужчины. Благодаря этому, ей дважды удалось списать деньги со счета друга. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Обнаружив отсутствие денег, потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД смогли выяснить личность и местонахождение подозреваемой.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.