2018-12-18T09:47:29+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют с праздником работников органов ЗАГС

Виктория ЯКУШИНА
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Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравляют с профессиональным праздником - Днем работников органов записи актов гражданского состояния в России:

- В этот день мы чествуем тех людей, чей кропотливый труд связан с самыми важными событиями в жизни каждого человека. Благодаря работе сотрудников ЗАГС новорожденные становятся полноправными членами общества, появляются новые семьи, фиксируются все изменения гражданского состояния любого россиянина.

Сегодня система органов ЗАГС одна из самых стабильных. Отрадно отметить, что и в комитете ЗАГС нашего города работают высококвалифицированные специалисты, которые отличаются не только трудолюбием, но и душевным подходом к выполнению своих обязанностей.

От всей души поздравляем вас со значимой датой – 101-летием образования органов ЗАГС. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов! Пусть в вашей жизни будут только счастливые моменты!

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