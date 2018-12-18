18 Дек. 09:41 2018-12-18T09:41:55+03:00

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В Туле обсудили мобилизацию налоговых доходов в консолидированный бюджет региона. 17 декабря в правительстве Тульской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы.

Участники совещания обсудили вопросы правоприменительной практики налогового законодательства в регионе. Были выработаны предложения по усилению профилактической работы с физическими лицами по своевременной оплате налогов.

Также речь шла о популяризации на сайте УФНС сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Он позволяет получать актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных, платить налоги, подавать декларации, задавать вопросы и получать ответы онлайн.