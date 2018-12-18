В Тульской области открылся музей советской игрушки
Все желающие могут передать в дар игрушки своего детства
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
В Одоеве открылся музей советской игрушки «В детство». В основу экспозиции легла коллекция Татьяны Кравец. В ней представлено около 500 игрушек советского периода, начиная с 50-х годов прошлого века. Фонды музея будут пополняться, и все желающие могут передать в дар игрушки своего детства. Автором проекта стал Сергей Кузнецов.
По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в планах – реализация еще двух государственно-частных музейных проектов. В рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в Одоеве восстановят усадьбу Мирковича, отремонтируют два здания для краеведческого музея.