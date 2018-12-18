В Тульской области открылся музей советской игрушки

18 Дек. 09:31 2018-12-18T09:32:09+03:00

Все желающие могут передать в дар игрушки своего детства

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В Одоеве открылся музей советской игрушки «В детство». В основу экспозиции легла коллекция Татьяны Кравец. В ней представлено около 500 игрушек советского периода, начиная с 50-х годов прошлого века. Фонды музея будут пополняться, и все желающие могут передать в дар игрушки своего детства. Автором проекта стал Сергей Кузнецов.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в планах – реализация еще двух государственно-частных музейных проектов. В рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в Одоеве восстановят усадьбу Мирковича, отремонтируют два здания для краеведческого музея.