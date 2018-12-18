2018-12-18T09:04:59+03:00
Общество

В Тульской области практически завершена прививочная кампания против гриппа

Всего привито 674 826 человек
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области практически завершена прививочная кампания против гриппа. Всего по состоянию на 14 декабря привито 674 826 человек (45,2% от численности населения).

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода. С 10 по 16 декабря в области зарегистрировано 5 519 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35 %.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала