18 Дек. 09:03 2018-12-18T09:04:59+03:00

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В Тульской области практически завершена прививочная кампания против гриппа. Всего по состоянию на 14 декабря привито 674 826 человек (45,2% от численности населения).

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода. С 10 по 16 декабря в области зарегистрировано 5 519 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35 %.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.