2018-12-18T08:58:51+03:00
Общество

Более 150 нарушений ПДД совершили водители тульского пассажирского транспорта

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактическое мероприятие «Автобус»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю более 150 нарушений ПДД совершили водители тульского пассажирского транспорта. Таковы результаты профилактического мероприятия «Автобус», которое проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Всего было проверено около 1000 автобусов. Из них более 120 автобусов применялось для перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД обнаружили нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Также были выявлены незаконные внесения изменений в конструкцию автобусов, такие как: установка газо-балонного оборудования, тягово-сцепных устройств, демонтаж пассажирских сидений, установка дополнительных осветительных приборов, установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова, демонтаж и установка нестандартных бамперов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала