18 Дек. 08:54 2018-12-18T08:58:51+03:00

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За прошедшую неделю более 150 нарушений ПДД совершили водители тульского пассажирского транспорта. Таковы результаты профилактического мероприятия «Автобус», которое проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Всего было проверено около 1000 автобусов. Из них более 120 автобусов применялось для перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД обнаружили нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Также были выявлены незаконные внесения изменений в конструкцию автобусов, такие как: установка газо-балонного оборудования, тягово-сцепных устройств, демонтаж пассажирских сидений, установка дополнительных осветительных приборов, установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова, демонтаж и установка нестандартных бамперов.