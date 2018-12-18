В Пролетарском округе Тулы организована бесплатная раздача технической воды
Установлены цистерны с технической водой «Центра гражданской защиты и спасательных работ»
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В Пролетарском округе Тулы организована бесплатная раздача технической воды. 18 декабря воду можно получить по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, д. 22а, рядом с ТЦ "Рио";
- ул. Ложевая, д. 125а, рядом с ТЦ "Пролетарский";
- ул. Бондаренко, д. 23;
- ул. Металлургов, д. 22, ДК "Металлургов";
- ул. Кутузова, д.13, ТЦ "Кировский".
Напомним, на Медвенско-Осетровском водозаборе произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. Ночью специалисты проводили необходимые аварийно-восстановительные работы.