18 Дек. 08:17 2018-12-18T08:32:45+03:00

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В Туле завершены аварийно-восстановительные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе. Система водоснабжения заполнена. Сейчас проводится промывка. К 9.30 ожидается восстановление нормативного давления воды для подачи потребителям.

Напомним, 17 декабря произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. Ночью проведены необходимые аварийно-восстановительные работы.