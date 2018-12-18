В Туле завершены аварийно-восстановительные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе
К 9.30 ожидается восстановление нормативного давления воды
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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В Туле завершены аварийно-восстановительные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе. Система водоснабжения заполнена. Сейчас проводится промывка. К 9.30 ожидается восстановление нормативного давления воды для подачи потребителям.
Напомним, 17 декабря произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. Ночью проведены необходимые аварийно-восстановительные работы.