В Тульской области сгорел "МАЗ"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 декабря в Суворове на ул. Грибоедова загорелся "МАЗ". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:09.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справится еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, кабина. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.