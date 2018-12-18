В Тульской области сгорел "МАЗ"

18 Дек. 08:10 2018-12-18T08:11:11+03:00

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17 декабря в Суворове на ул. Грибоедова загорелся "МАЗ". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:09.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справится еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, кабина. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.