2018-12-17T22:10:38+03:00
Происшествия

В Пролетарском округе Тулы будет организована бесплатная раздача технической воды

Публикуем адреса мест раздачи
Виктория ЯКУШИНА
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Ранее мы сообщали, что на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Планируется, что водоснабжение Пролетарского округа Тулы будет восстановлено к 10 часам утра 18 декабря.

В связи с этим будет организована бесплатная раздача технической воды.

Воду начнут раздавать с 7:30 утра 18 декабря.

Пункты раздачи воды будут организованы по следующим адресам:

- ул. Пролетарская, д. 22а, рядом с ТЦ "Рио";

- ул. Ложевая, д. 125а, рядом с ТЦ "Пролетарский";

- ул. Бондаренко, д. 23;

- ул. Металлургов, д. 22, ДК "Металлургов";

- ул. Кутузова, д.13, ТЦ "Кировский".

По указанным адресам будут находиться цистерны с технической водой «Центра гражданской защиты и спасательных работ».

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