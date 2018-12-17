В Пролетарском округе Тулы будет организована бесплатная раздача технической воды
Ранее мы сообщали, что на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Планируется, что водоснабжение Пролетарского округа Тулы будет восстановлено к 10 часам утра 18 декабря.
В связи с этим будет организована бесплатная раздача технической воды.
Воду начнут раздавать с 7:30 утра 18 декабря.
Пункты раздачи воды будут организованы по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, д. 22а, рядом с ТЦ "Рио";
- ул. Ложевая, д. 125а, рядом с ТЦ "Пролетарский";
- ул. Бондаренко, д. 23;
- ул. Металлургов, д. 22, ДК "Металлургов";
- ул. Кутузова, д.13, ТЦ "Кировский".
По указанным адресам будут находиться цистерны с технической водой «Центра гражданской защиты и спасательных работ».