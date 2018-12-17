2018-12-17T22:11:40+03:00
Происшествия

Пролетарский округ Тулы остался без воды из-за коммунальной аварии

Предполагается, что аварию устранят в течение ночи
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 17 декабря 2018 года, в 20:00 на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм. Из-за этого было понижено давление воды в Пролетарском округе Тулы. Без водоснабжения остались более 300 домов различной этажности.

Как сообщили в администрации Тулы, место порыва уже определено. Работники "Тулагорводоканала" приступили к ликвидации аварии: идут земляные работы, производится отключение водовода от скважин.

В работах задействованы, в том числе экскаватор, кран, самосвал, три аварийные машины и бригада рабочих из 15 человек.

Предполагается, что в течение ночи аварийно-восстановительные работы будут заверешены. Планируется, что водоснабжение Пролетарского округа Тулы будет восстановлено к 10 часам утра 18 декабря.

Организован подвоз воды.

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