В Зареченскм районе снесены два аварийных здания

17 Дек. 17:38 2018-12-17T17:38:12+03:00

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На минувших выходных в Зареченском округе проведено кронирование 20 аварийных тополей и снос двух аварийных строений на ул. Герцена.

15 и 16 декабря выполнялись работы по кронированию аварийных деревьев на ул. Комсомольской – на территории, прилегающей к ПАО «НПО «Стрела». В ходе работ было кронировано 20 переросших тополей.

Также в рамках благоустройства округа в минувшие выходные выполнен снос двух аварийных строений на ул. Герцена.