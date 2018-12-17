В Зареченскм районе снесены два аварийных здания
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На минувших выходных в Зареченском округе проведено кронирование 20 аварийных тополей и снос двух аварийных строений на ул. Герцена.
15 и 16 декабря выполнялись работы по кронированию аварийных деревьев на ул. Комсомольской – на территории, прилегающей к ПАО «НПО «Стрела». В ходе работ было кронировано 20 переросших тополей.
Также в рамках благоустройства округа в минувшие выходные выполнен снос двух аварийных строений на ул. Герцена.