Жители Привокзального округа сами залили каток

17 Дек. 17:34 2018-12-17T17:34:27+03:00

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В селе Федоровка Привокзального округа жители своими силами залили хоккейную коробку. Это сделала инициативная группа во главе с Александром Мишиным. Житель села в прошлом году смастерил устройство для заливки и выравнивания льда.

Каток будет востребован у селян. В Федоровке проживает больше 1000 человек. Есть взрослая любительская хоккейная команда. На каток любят приходить и дети.

Всего в этом году в областном центре будут функционировать 28 катков. Это главный Губернский каток на площади Ленина и 27 катков на территории Большой Тулы.