В Туле приобретен и приступил к работе кохер для литого асфальта

17 Дек. 17:31 2018-12-17T17:31:08+03:00

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Для проведения аварийно-восстановительного ремонта дорог в Туле приобретена дополнительная техника – кохер для литого асфальта и автомобиль марки «Газель».

Кохер, установленный на шасси автомобиля КАМАЗ, приобретен на пожертвования ПАО «НПО «Стрела» городу Туле. Он будет использоваться при проведении работ по аварийно-восстановительному ремонту в Зареченском округе. Кроме того, на пожертвования приобретен автомобиль марки «Газель» для перевозки рабочих.

К работе данная техника приступила 15 декабря.